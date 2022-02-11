Потап рассказал, как отпраздновал день рождения мамы

В среду, 9 февраля, маме Потапа Людмиле исполнилось 64 года. Свой день рождения она отметила в семейном кругу. Рэпер показал, как это было, и опубликовал редкое фото матери с сыном Андреем.
В отличие от мамы Насти Каменской Лидии, мама Потапа Людмила не любит публичности. Женщина крайне редко позирует со звездным сыном для фото в инстаграме, но в свой день рождения сделала исключение и сфотографировалась с 13-летним Андреем.
Как Потап праздновал день рождения мамы
День рождения мамы рэпера праздновали в фешенебельном ресторане Киева, где разместили целые композиции из дорогих бутылок вина. На празднование Людмила пригласила сына и внука. Очевидно, с ними была и невестка Настя Каменских, которая вечером 9 февраля публиковала сторис из роскошного заведения.
Мама и сын! C Днем рождения! Мы тебя с Андреем любим,
– чувственно подписал Потап.
В сети маму Потапа засыпали комплиментами. Фоловерам трудно поверить, что сыну этой стильной женщины 40 лет, а ей самой – 64. Похоже, то, что Людмила всю жизнь занималась подводным плаванием и стала чемпионкой в этом виде спорта, дает свои плоды:
- «Вау, это ваша мама? Роскошная женщина»;
- «Красивая у вас мама»;
- «Очень молодая и красивая мама»;
- «У мамы лицо Потапа, копия».
showbiz.24tv.ua