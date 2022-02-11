Не просто Red Bull: представлен макет болида Формулы-1 2022

Команда Red Bull Racing стала второй после Haas, рассекретившей болид для нового сезона Формулы-1. Но не без оговорок: отмечается, что представленная машина отличается от той, которую мы увидим в ходе грядущих тестов в Барселоне и Бахрейне. На борту болида теперь красуется название Oracle, нового титульного спонсора Red Bull Racing, пятилетний контракт с которым оценивается в полмиллиарда долларов.

Источник: news.infocar.ua

Oracle Red Bull Racing, а теперь официальное название команды звучит именно так, присвоила болиду 2022 года индекс RB18. В числе основных отличий от предшественника — упрощенная конструкция переднего антикрыла, состоящая из трех плоскостей (регламент допускает четыре рабочих плоскости), что, теоретически, может добавить машине больше прижимной силы на небольших скоростях. Также уменьшилось отверстие воздуховодов передних тормозов и верхнего воздухозаборника.





Помимо всего перечисленного, над колесами появились дефлекторы, которые призваны уменьшать турбулентность. Диффузор максимально разрешенной регламентом ширины и высоты, и имеет крупные перегородки.

В целом же оперение болида выглядит довольно простым, что нетипично для Red Bull, а на обтекателе как будто не хватает нескольких спонсорских наклеек, — на это обратили внимание сразу несколько изданий, в том числе The Race и AutoEvolution. Они сходятся во мнении, что презентованный болид будет серьезно отличаться от того, который команда привезет на тесты.