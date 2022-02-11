В Харькове мужчину судили за изнасилование

В Харькове судили злоумышленника за изнасилование девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Харьковской области.

В Харькове изнасиловали девушку

Сотрудники правоохранительных органов установили, что осенью 2020 года 33-летний мужчина, находясь в Холодногорском районе Харькова, начал преследовать девушку посреди улицы. Когда та остановилась, злоумышленник нанёс своей жертве удары в область головы и тела, а после изнасиловал.

После этого обвиняемый, угрожая пистолетом, заставил девушку отдать ему свой мобильный телефон. От полученных повреждений пострадавшая потеряла сознание, а нападавший скрылся с места преступления.

Полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого.

На днях его судили. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет.

Напомним, ранее портал «Комментарии» писал о том, что в одном из городов Соединённых Штатов Америки произошла стрельба. Злоумышленник открыл огонь по полицейским. В результате происшествия пострадали пятеро человек. Четверо из них правоохранители. Двое потерпевших получили серьезные ранения.

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