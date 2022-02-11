Медики розповіли про чотири кроки для запобігання виникненню цукрового діабету

Медики розповіли про чотири кроки, які необхідно робити для запобігання виникненню цукрового діабету. Згідно з їх твердженням, на розвиток цієї недуги впливають різні фактори, в тому числі неправильне харчування.

Діабет є нездатністю організму переробляти глюкозу. Людина, що стикається з цією хворобою, має проблеми з підшлунковою залозою, яка не здатна виробляти інсулін. Також організм може володіти резистентністю до даного гормону. Вчені зробили висновок, що діабет 2-го типу розвивається в результаті дієти, що містить безліч цукру і продуктів, що піддаються технологічній обробці.





При наявності великої кількості цукру в організмі чутливість клітин, залежних від інсуліну, до дії глюкози зменшується. Дослідження, проведене 3 роки тому, виявило наявність зв’язку між вживанням курячих нагетсів, солодких пластівців, заморожених обідів і підвищенням ризику розвитку діабету.

У випробуванні були задіяні 100 тисяч осіб. Наукові співробітники повідомили, дуже важливо виключити з раціону солодку газовану воду. Подібні напої призводять до набору ваги, розвитку ожиріння і діабету, хвороб серця і печінки.

Знизити ризик виникнення діабету, згідно з думкою експертів, можна за допомогою дієтичного харчування, до складу якого входять фрукти і овочі, цільнозернові продукти, пісні білки і правильні жири.

ukrhealth