Розмитнення автомобілів через «Дію» може з’явитися до кінця року

Мобільний додаток «Дія» і відповідний сервіс до кінця 2022 року отримає функцію дистанційного розмитнення автомобілів.

Источник: avtodream.org

Для запуску нової функції очікуються законодавчі зміни.

Мінцифри технічно готується до впровадження функції.

«За це питання відповідають Мінфін і Верховна рада в частині зміни законів. Мінцифри відповідає за технічну частину впровадження послуги. Технічно ми вже до цього готуємося і вирішимо питання за будь-яких обставин, сподіваюся до кінця року. Очікуємо колег правової основи», — сказав Федоров.

Нагадавши, передбачається, що розмитнення транспортних засобів буде проводитися в автоматичному режимі. Власник транспорту через додаток «Дія» отримає необхідні документи, подасть їх в електронній формі, і зі свого рахунку сплатить митні платежі.

Читайте також: В Україні почали виробляти новий високооктановий бензин

Також повідомлялося, що «Дія» незабаром може отримати нову корисну функцію для всіх водіїв. Вона буде дозволяти ділитися техпаспортом серед інших людей.