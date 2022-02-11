Астрономы обнаружили планету, на которой возможна жизнь

Астрономы считают, что вокруг звезды – белого карлика, – может вращаться планета, на которой могла бы существовать жизнь. Об этом сообщает BBC.

Впечатления художника о вращающейся вокруг белого карлика планете — BBC

Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда потенциально жизнеобеспечивающая планета, вращающаяся вокруг такой звезды, которая называется «белым карликом», была найдена.

Планету обнаружили в «зоне обитания», где не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы поддерживать жизнь.

Возглавлявший исследование профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона сказал, что наблюдение было совершенно новым для астрономов.

«Это первый случай, когда что-то было замечено в зоне обитания белого карлика. Поэтому существует вероятность существования вращающейся вокруг него жизни в другом мире», — сказал он BBC News.

В то время как очень большие звезды после смерти становятся черными дырами, меньшие, как наше Солнце, становятся белыми карликами – звездами, израсходовавшими все свое ядерное топливо и потерявшими внешние слои.

Обычно они размером с планету и излучают голубовато-белый свет, когда впервые формируются.

Считается, что возможная планета, находящаяся на расстоянии 117 световых лет от Земли, в 60 раз ближе к звезде, чем наша планета к Солнцу.

Исследовательская группа не имеет прямых доказательств существования планеты, но движение 65 структур размером с Луну, вращающихся вокруг зоны обитания белого карлика, свидетельствуют о том, что она там есть. Расстояние между структурами не меняется, что свидетельствует о том, что они находятся под влиянием гравитации находящейся поблизости планеты.

«Это был шок для команды. Движение было настолько жутко точным, что мы не могли это придумать «, – сказал профессор Фарихи.

Пригодная для жизни зона – это полоса вокруг звезды, где жидкая вода может существовать на планете и, следовательно, поддерживать жизнь. Ее часто называют «зоной Златовласки», потому что если планета находится слишком близко к звезде, то будет слишком жарко, а если слишком далеко, то будет слишком холодно, тогда как внутри полосы условия «в самый раз».

Результаты должны стать стимулом для астрономов к активному поиску прямых улик существования планет вокруг белых карликов.

Как сообщали ранее «Комментарии», ученые предложили революционную идею доставки людей на Марс.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.