В Украине ввели новое сезонное меню для детских садов

Минздрав Украины утвердил рекомендованное сезонное меню для детей от 1 до 6 (7) лет для питания в учебных заведениях. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Минздрав утвердил рекомендуемое сезонное меню для детских садов

Сообщается, что Министерство здравоохранения Украины утвердило примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период. Его рекомендуется использовать для организации трехразового питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах.

В техкартах содержится перечень блюд, требования к продуктам, а также все необходимые параметры и расчеты (масса нетто, энергетическая ценность продуктов и прочее). Кроме того, они содержат процессы приготовления и температурные режимы.

Меню может быть использовано в полном объеме или же частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей каждого из заведений.

Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырех недельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов.

Полное меню для детских садиков.

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