В Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении «Деия» в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, меняет работу или идет на больничный. Справки ОК-5 и ОК-7 может сгенерировать в свой смартфон любой пользователь «Дии», сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации. Передает портал «Комментарии».

Страховой стаж в приложении Дия. Фото из открытых источников

О том, что услуга доступа к справкам ОК-5 и ОК-7 о страховом стаже удобна и нужна, свидетельствует тот факт, что только за три дня украинцы подали более 75 тысяч заявок в реестры через приложение «Дия».

«Это справки о вашем трудовом и страховом стаже, которые требуют при оформлении на работу, для назначения пенсии или начисления больничных», — пояснили в министерстве.

Для получения справки выберите в разделе «Услуги» вариант «Справки». Далее выберите нужный вам документ и закажите его. Через несколько секунд справка будет в приложении. Вы можете его скачать или просто просмотреть.

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что вскоре в приложении «Дия» будут доступны удостоверения для ветеранов войны и частников Революции Достоинства. Электронные удостоверения могут заменять бумажные.

Ранее в Минцифре анонсировали еще шесть новых услуг для украинцев : опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутриперемещенным лицам. Они уже доступны в приложении «Дия».

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