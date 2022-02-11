Високий рівень холестерину можна діагностувати за станом шкіри





Фармацевт Хуссейн Абдех із компанії Medicine Direct ділиться одним із показань до високого рівня холестерину: «Більшість людей з високим рівнем холестерину взагалі не помічають жодних симптомів. Ось що робить його небезпечним. Є багато людей, які не знають, що у них високий рівень холестерину, поки не зіштовхнуться із серйозною проблемою, такою як серцевий напад. Однак, у вас може бути високий рівень холестерину, якщо ви помітите жовті новоутворення або ураження на шкірі».

Пан Абде пояснює, як виявити ці шкірні ознаки: «Жовті нарости можуть утворюватися у різних місцях у всьому тілі. Це відкладення холестерину, що виникають, коли у вас накопичується холестерин під шкірою. Хоча вони не безболісні та доброякісні, вони можуть бути застережливою ознакою того, що у вас небезпечно високий рівень холестерину або інше серйозне захворювання».

Він підкреслює, що якщо ви виявите подібні нарости або виразки, вам потрібно якнайшвидше поговорити зі своїм лікарем. Ви повинні відвідати свого лікаря та перевірити рівень холестерину. Легковажність може призвести до серцевого нападу, інсульту або іншого серйозного виснажливого захворювання.