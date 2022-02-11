Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав

В частности, сейчас в больницах находится 388 детей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 11 февраля.
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Кроме этого, на стационарном лечении уже сейчас нуждаются в помощи медиков 2 160 детей.
Это составляет 46,3% от общего количества коек в больницах,
– отметила Карчевич.
Вакцинация детей
Стоит отметить, что в Украине дети от 12 лет могут привиться от COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Это поможет им избежать попадания в больницу и убережет от тяжелых последствий недуга.
Как привить своего ребенка
- Для вакцинации детей от коронавируса достаточно обратиться в любой центр или пункт вакцинации. Это можно сделать на сайте или по номеру горячей линии 0 800 60 20 19.
- С собой надо иметь свидетельство о рождении (для детей 12 – 13 лет) или паспорт и идентификационный код (детям от 14 лет).
- Дети 12 – 13 лет для прививки должны иметь согласие одного из родителей или опекунов.
- В то же время детям от 14 лет согласие родителей не требуется – достаточно их собственного желания вакцинироваться.
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Добавим, что ранее в НАН рассказали, что доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. По словам ученых, это указывает на «смещение свойств вируса».