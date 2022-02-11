Рэпер Snoop Dogg обвиняется в сексуальном насилии

Популярный американский рэпер, продюсер и актер Snoop Dogg обвиняется в сексуальном насилии. Иск в суд подала хореограф, которая работала в танцевальном балете артистка. Как пишет Rolling Stone, Джейн Доу заявила, что Snoop Dogg принудил ее к оральному сексу.

По словам пострадавшей, 29 мая 2013 года после концерта рэпера в Калифорнии, бывший сутенер и давний друг артиста Бишоп Дон Мэджик Хуан предложил подвезти ее домой. Девушка согласилась, но из-за сильной усталости уснула в машине. После того как она проснулась — поняла, что находится в особняке Бишопа. Там Дон Мэджик Хуан пытался принудить девушку к оральному сексу, засовывая свой половой орган ей в рот.





После произошедшего, друг Снуп Догга отвез девушку на звукозаписывающую студию, где в то время находился сам рэпер. Джейн Доу стало плохо, а после того, как она отлучилась в уборную, в след за ней зашел Snoop Dogg и тоже склонил ее к оральному сексу, пока та сидела на унитазе.

По словам потерпевшей, она сделала артисту минет с целью получить работу на телешоу. Однако после произошедшего артист не помог ей с развитием карьеры. За это танцовщица потребовала от знаменитостей около десяти миллионов долларов, но ей отказали.

Сам Snoop Dogg отрицает обвинения девушки и называет их ложными. Бишоп Дон Мэджик Хуан пока не прокомментировал иск в суд.

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