В ВОЗ затрудняются назвать необходимое количество бустерных доз против Омикрона

Об этом заявила директор ВОЗ в области глобальной готовности к эпидемиям Сильви Бранд на брифинге в отделении ООН в Женеве.

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Мы не знаем, приводит ли Омикрон к длительному COVID-19. Надеемся, что нет, потому что мы видим меньше опасных осложнений, чем заражение другими штаммами. Мы надеемся, что вирус стал более адаптированным для человека,

– сказала эксперт.

В то же время она признала, что научное сообщество пока не знает, сколько нужно бустерных доз против мутированных версий коронавируса, ведь исследований на этот счет недостаточно.

Существует теоретическая модель, чем больше прививок вы делаете в организме, тем больше он производит антител. Но непонятно, повысят ли они защитные силы организма.

– сказала Сильви Бранд.

По мнению эксперта, пандемия динамична и еще не закончилась. Возможны новые волны инфекции, а также появление новых штаммов.

В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире:

первый вариант предполагает, что вирус по-прежнему будет высококонтагиозным, но менее опасным и его легко перенесут люди без дополнительных заболеваний; второй сценарий состоит в том, что в мире будут разрабатываться эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штамма, как это произошло с обычным гриппом; третий сценарий предполагает появление новых вариантов, опасных для людей с низким иммунитетом, возвращающих мир до уровня 2020 года.

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