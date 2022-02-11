10 причин пити ромашковий чай

Якщо немає протипоказань до вживання ромашки, то регулярне пиття чаю з неї може дати безліч плюсів здоров’ю і організму.

Допомагає знижувати тиск. Завдяки цій властивості ромашковий чай може покращувати стан серцево-судинної системи. Вміщені в чаї антиоксиданти зміцнюють серце, його флавоноїди знижують ризик ішемічної хвороби серця.





Допомагає боротися із запаленням. Ромашка містить речовини альфа-бісаболол і матрицин, які мають протизапальну дію і легко приймаються організмом у вигляді чаю.

Розслабляє, покращує сон. Ще один плюс: якщо ви щовечора будете випивати чашку ромашкового чаю, це допоможе краще засипати. Секрет у квітках ромашки: її активний інгредієнт апігенін заспокоює, діє як м’яке снодійне.

Знижує ризик раку. Згаданий вище активний інгредієнт апігенін не тільки надає заспокійливу дію, але і може використовуватися в боротьбі з онкозахворюваннями. Деякі дослідження показали, що він здатний пригнічувати розмноження ракових клітин.

Полегшує проблеми з травленням, менструальним циклом. Ромашковий чай може бути корисний при метеоризмі, діареї та інших проблемах з шлунково-кишкового тракту. Інгредієнти, що містяться в ромашці, розслаблюють м’язи кишечника, покращують його перистальтику. Також цей чай надає спазмолітичну дію при менструальних спазмах.

Допомагає худнути. Заміна солодких, шкідливих напоїв ромашковим чаєм заощадить багато калорій.

Покращує колір обличчя. Антиоксиданти ромашки роблять шкіру більш пружною, надають їй здоровий тон, сяйво. Крім того, чай з неї допомагає запобігти появі пігментних плям.

Знижує занепокоєння. Вміщені в ромашці речовини стимулюють дію певних амінокислот в мозку, які забезпечують психоемоційний баланс.

Знижує ризик діабету. Даний напій пов’язує захисні бета-клітини підшлункової залози, знижуючи рівень цукру в крові і поповнюючи запаси глікогену, що зменшує ймовірність розвитку діабету 2 типу в довгостроковій перспективі.

Допомагає при болях в суглобах. Цей ефект ромашковий чай виробляє завдяки своїм заспокійливим активним інгредієнтам. До того ж він допомагає поліпшити здоров’я суглобів і запобігти розвитку остеопорозу.

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