Кто передает лучшую защиту против COVID-19 детям – вакцинированные беременные или инфицированные

Новое исследование передачи антител

Таковы результаты исследования на небольшой выборке пар мать – младенец, результаты которого опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации.

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Акушеры-гинекологи из стационаров, которые есть в клинических базах Гарвардской медицинской школы, сообщили о 28 шестимесячных младенцах, рожденных женщинами, которые были вакцинированы двумя дозами мРНК-вакцины на срок от 20 до 32 недель беременности.

Вакцинированные матери передают больше антител

И 12 младенцев того же возраста, чьи матери были инфицированы в тот же промежуток времени. Они обнаружили IgG к S-белку коронавируса у 57% детей, рожденных вакцинированными матерями, и только у 8% детей инфицированных непривитых женщин.

Неясно, насколько высоким должен быть уровень антител для защиты от инфекции, и антитела не являются единственным защитным механизмом организма. Но многие заинтересованные стороны, от родителей до педиатров, хотят знать, как долго материнские антитела сохраняются у младенцев после вакцинации, и теперь есть некоторые ориентиры, считают авторы.

Ранее шотландские ученые определили показатель перинатальной смертности (то есть гибели плода или новорожденного) для женщин, заразившихся коронавирусом, будучи беременными. Он составил 22,6 на 1000 родов, в сравнении с 5,6 на 1000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом