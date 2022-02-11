Создали рыбку из клеток человеческого сердца: она может плавать

Рыбка из сердца

Благодаря хвосту, который ритмично двигается из стороны в сторону, эта странная синтетическая рыба плавает в растворе соли и глюкозы, используя ту же силу, что и наши сердца. Эта великолепная миниатюрная кровеносная система может плавать более 100 дней.

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Изобретатели возлагают большие надежды на это маленькое устройство. Существо поможет исследовать болезни сердца и в конечном итоге создать искусственный орган.

Как рыбка двигается

Создание «биогибридной» рыбы фокусируется на двух ключевых регуляторных свойствах нашего сердца: способности функционировать спонтанно, без необходимости сознательного запуска и обмену сигналами, инициированный механическим движением.

Рыбка сделана из кардиомиоцитов, выращенных из стволовых клеток человека. Они распределены на два слоя – по одному с каждой стороны хвостового плавника. Когда один из них сокращается, второй – растягивается.

Ученые сделали асинхронные мышечные сокращения автоматическими по принципу замкнутого цикла.

Наша конечная цель – сконструировать искусственное сердце, которое сможет заменить орган детям с врожденными патологиями,

– отметили ученые.

Биогибридная рыбка – смотрите видео