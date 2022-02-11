У главы МИД Словакии выявили COVID-19. Накануне он встречался с Зеленским

«Итак, сегодня очень позитивные новости. Сначала – Петра Влгова (словацкая спортсменка Петра Влгова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. – «ГОРДОН»), затем – голосование в парламенте, и третье – к сожалению, результат теста на COVID – позитивный. Без этой «позитивной» новости я мог бы обойтись», – написал политик.

Источник: gordonua.com

7–8 февраля Корчок был с визитом в Украине вместе с чешским министром иностранных дел Яном Липавским и австрийским главой МИД Александером Шалленбергом. 7 февраля они посетили прифронтовую зону на Донбассе. Во время визита министры встречались с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.