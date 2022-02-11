Нашли доступный для всех способ продлить жизнь и улучшить здоровье

Новое исследование ограничения калорий

В новом исследовании были использованы данные, собранные Pennington Biomedical CALERIE 2 (комплексная оценка долгосрочных эффектов сокращения потребления энергии) – самое продолжительное испытание по ограничению калорий на людях.

Читайте также: Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Влияние на иммунитет

Исследование показало, что люди, которые уменьшили потребление калорий примерно на 14 процентов в течение двух лет, производили больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения.

С возрастом у людей уменьшается тимус (железа) и вырабатывает меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака. А ограничение калорий помогает предотвратить сокращение тимуса, поэтому человек генерирует больше Т-клеток,

– отметили ученые.

Влияние на обмен веществ

В дополнение к улучшению иммунитета, увеличение Т-клеток связано с лучшей способностью организма сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, потому что, если человек не сжигает их, жир может накапливаться в таких органах, как мышцы и печень, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету типа 2 и старению.

«Два года умеренного ограничения калорий перепрограммировали обмен в жировых клетках, которые помогают регулировать то, как митохондрии генерируют энергию, противовоспалительную реакцию организма и влияют на долголетие. Другими словами, ограничение калорий меняет многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и здоровья», – резюмировали ученые.

Ранее австралийские ученые пришли к выводу, что селен – химический элемент, который содержится во многих продуктах, может помочь человеку восстановиться после инсульта и улучшить память в пожилом возрасте. Этот минерал содержится в зерновых, мясе, овощах, фруктах и орехах, особенно в бразильском.