РФ продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и Крым

Несмотря на продолжительные переговоры и просьбы снизить градус эскалации на границе с Украиной Россия продолжает переброску войск и техники в Беларусь и аннексированный Крым. Как передает издание «Комментарии», новые спутниковые снимки, на которых видно, как Москва перебрасывает войска, опубликовал в Twitter корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

Россия продолжает стягивать войска. Фото REUTERS

Так, спутник зафиксировал, как российские войска прибыли на территорию аэродрома Октябрьское в аннексированном Крыму. Журналист подсчитал, что россияне разместили на этом нефункционирующем аэродроме 550 военных палаток и сотни единиц техники.

Также российские войска появились вблизи Новоозерного и в Славном оккупированного Крыма. На снимках четко видно реактивные системы залпового огня, а также очень много бронетехники.

Что касается переброски дополнительных сил в Беларусь, то Кремль перебросил боевую группу в Речицу, которая всего в 45 км от украинской границы.

В это время не прекращаются перемещения российской армии в приграничных с Украиной областях. Так, в Курск прибыл большой военный контингент. Миллер отметил, судя по тем передвижениям, которые фиксируются со спутников, россияне готовятся к каким-то маневрам.

Отметим, ранее в Минобороны Украины сообщали, что Россия сконцентрировала у украинской границы чуть больше 100 тысяч военного контингента, а также очень много вооружения.

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