В России заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами: более 200 тысяч в сутки

Это новый суточный максимум с начала пандемии и это только по официальным данным. Предыдущий рекорд установили накануне – 23 января. Тогда зафиксировали более 63 тысяч больных в сутки.
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Абсолютный рекорд
Так, уже к утру 11 февраля в России зарегистрировали 203 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В целом заболеваемость коронавирусом растет в России рекордными темпами с 20 января. Все это на фоне распространения штамма «Омикрона».
Где больше всего больных
За сутки по стране госпитализировали 19 281 человек. Больше всего больных в таких регионах:
- Петербурге (22 070 человек в сутки);
- Москве (18 541);
- Московской области (8 967).
Выздоровели в общей сложности 11 021 633 человека, в том числе – 112 236 за последние сутки.
За последние 24 часа от вируса умерло 722 человека, а всего с начала наблюдений – 338 813 человек.
Россияне не защищены от коронавируса
- Напомним, в России вакцинируют от коронавируса только собственными препаратами. Одобренных вакцин ВОЗ и другими регуляторами в РФ нет. В то же время «Спутник» имеет сомнительную эффективность.
- Всемирная организация здравоохранения и Евроагентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование «Спутника V», так как российская сторона так и не предоставила конечные данные по эффективности и безопасности вакцины.
- Более того, британские спецслужбы заявили, что Россия похитила формулу вакцины, которую разработала компания AstraZeneca. Именно ее якобы использовали в РФ при разработке вакцины «Спутник V».