В России заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами: более 200 тысяч в сутки

Это новый суточный максимум с начала пандемии и это только по официальным данным. Предыдущий рекорд установили накануне – 23 января. Тогда зафиксировали более 63 тысяч больных в сутки.

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Абсолютный рекорд

Так, уже к утру 11 февраля в России зарегистрировали 203 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В целом заболеваемость коронавирусом растет в России рекордными темпами с 20 января. Все это на фоне распространения штамма «Омикрона».

К слову! Единственный спад зафиксирован только 7 и 8 февраля 2022 года. А общее число заболевших по стране достигло 13 731 794 человек.

Где больше всего больных

За сутки по стране госпитализировали 19 281 человек. Больше всего больных в таких регионах:

Петербурге (22 070 человек в сутки);

Москве (18 541);

Московской области (8 967).

Выздоровели в общей сложности 11 021 633 человека, в том числе – 112 236 за последние сутки.

За последние 24 часа от вируса умерло 722 человека, а всего с начала наблюдений – 338 813 человек.

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