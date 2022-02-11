В Нью-Йорке сегодня должны уволить тысячи невакцинированных служащих

Городские власти потребовали, чтобы служащие до сегодняшнего дня получили хотя бы одну дозу вакцины.

В Нью-Йорке из-за отказа вакцинироваться в пятницу, 11 февраля, уволят 3000 служащих, что составляет менее одного процента городских работников. Об этом накануне сообщило изданиеNew Yourk Times.





Ожидается, что это будет самым массовым сокращением работников в стране, которое связано с вакцинацией.

Речь идет о городских служащих, таких как полицейские, пожарные и учителя, и многие из этих сотрудников должны были получить хотя бы одну дозу вакцины до пятницы.

«Нам нужно, чтобы люди были вакцинированы», — сказал мэр Эрик Адамс в интервью на прошлой неделе на NY1. «Мы не хотим никого увольнять».

Другие города, такие как Бостон и Чикаго, также начали требовать вакцинации для городских служащих и столкнулись с серьезным противостоянием со стороны профсоюзов и работников. В других городах, таких как Сан-Франциско, штат Вашингтон и Массачусетс, сотни работников потеряли работу.

В понедельник группа работников Нью-Йорка, протестовала против требований властей, пройдя через Бруклинский мост, неся таблички с надписями «Огонь Фаучи» и «Не вакцинированные имеют значение в жизни». Некоторые работники, вероятно, будут оспаривать любые увольнения в суде.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке за вакцинацию бустерной дозой будут выдавать по $100.

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