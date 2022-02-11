Ленивый тирамису – как приготовить десерт быстро и просто

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Ингредиенты остаются те же, только есть изменения в сборке. Саворяди не выкладывается слоями с маскарпоне, а измельченное соединяется с сыром и кофе
Тирамису в домашних условиях
Тирамису в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Все составляющие десерта есть в каждом магазине. Но можно заметно сократить потраченное на него время и приготовить этот, ленивый.


Фублогер narisovano предлагает измельчить савоярди в блендере. Для крема отдельно смешать маскарпоне, кофе и сметану.

И только потом соединить все вместе. Перед подачей ленивый десерт должен побыть в холодильнике.

Ленивый тирамису

 

Ленивый тирамису
Ленивый тирамису / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты для формы на форму 11х15 см:

  • 100 г печенья савоярди;
  • 250 г маскарпоне;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 50 мл кофе;
  • 50 г сметаны;
  • какао для посыпки.

Как приготовить:

  1. Заварить крепкий кофе и отмерить 50 мл. Печенье поломать и измельчить блендером в крошку.
  2. Маскарпоне смешать с кофе и сметаной до гладкости, добавить сахарную пудру, перемешать. Добавить печенье, перемешать.
  3. В форму выложить массу, разровнять и щедро присыпать какао.
  4. Убрать десерт в холодильник на несколько часов.