Ленивый тирамису – как приготовить десерт быстро и просто

Ингредиенты остаются те же, только есть изменения в сборке. Саворяди не выкладывается слоями с маскарпоне, а измельченное соединяется с сыром и кофе

Тирамису в домашних условиях / Фото: Depositphotos Все составляющие десерта есть в каждом магазине. Но можно заметно сократить потраченное на него время и приготовить этот, ленивый.

Фублогер narisovano предлагает измельчить савоярди в блендере. Для крема отдельно смешать маскарпоне, кофе и сметану.

И только потом соединить все вместе. Перед подачей ленивый десерт должен побыть в холодильнике.

Ленивый тирамису

Ленивый тирамису / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты для формы на форму 11х15 см:

100 г печенья савоярди;

250 г маскарпоне;

50 г сахарной пудры;

50 мл кофе;

50 г сметаны;

какао для посыпки.

Как приготовить: