Надя Дорофеева в коротком свитере показала, какой видит ее Дантес дома (фото)

Надя Дорофеева решила поделиться новым кадром, сделанным дома в весьма непривычном и провокативном стиле, пишет Politeka.net. Надя решила выбрать удобный лук для отдыха — теплые носки, свободный свитер такого же оттенка и скрыла лишнее за пачкой попкорна.





«С сегодняшнего дня жду вас на самых романтичных свиданиях в кинотеатрах @multiplex_official ! Приходите целоваться, наполняться любовью и смотреть тизер клипа #raznotvsetnaya на большом экране🤫❤️» — подписала новый кадр Надя.

В сети решили обсудить увиденное и не забыли про комплименты:

«Вот это новость 😳; Реально?; Запрещённая любовь ❤️; красивая 😍; Ну если тизер клипа разноцветная…то вылетаю!🛫💙; Какой у тебя крутой стиль 😍; What?!😍 Боже жду♥️; Считаем дни до премьеры “raznotsvetnaya”❤️; Каййффф, иду 16 февраля в своё день рождения в кино, смотреть тизер и слушать трек😍🔥; другие страны покидают чат, пока 👋🏼; Носочки это любовь❣️».