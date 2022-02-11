Шкідливі продукти для шкіри

Часто мінімізація в раціоні деяких категорій продуктів дозволяє поліпшити зовнішній вигляд.

До згубних для шкіри продуктів належать:

1. Цукор. Провокує появу вугрів і висипань, у тому числі на спині та грудях, сприяє появі зморшок та обвисаннЮ шкіри, при надмірному вживанні шкірні покриви набувають сірого відтінку.





2. Алкоголь. Зневоднює організм, сприяє появі набряків, висипань та почервонінь, допомагає розширити пори та поглибити носогубні складки.

3. Молоко. Створює пастозність, провокує висипання, особливо прищі на підборідді, і навіть кола під очима.

4. Борошно. Створює сприятливе середовище для запалених прищів, появи почервоніння на щоках та пігментації, а також провокує набряклість обличчя.

5. Фастфуд. Провокує збільшення сухості та жирності шкіри, сприяє почервонінням та висипанням.