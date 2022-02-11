Первую дозу COVID-вакцины за прошедшие сутки получила почти 21 тысяча украинцев

В то время как вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную – 469 человек. Бустерной дозой привили 20 319 человек.
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Прививка проводилась 1016 мобильными бригадами по иммунизации, 3205 пунктами прививки и 426 центрами вакцинации населения.
Использовали следующие препараты:
- Pfizer (Comirnaty) – 54 016 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 13 096,
- Moderna – 4 241,
- AstraZeneca – 902.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 15 541 413 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 541 411 человек;
- две дозы – 14 900 578 человек;
- дополнительную – 22 628 человек;
- бустерную дозу – 532 850 человек.
В общей сложности провели 30 997 467 прививок.
Что известно о «бустерной» вакцине / Инфографика 24 канала