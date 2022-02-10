Військові навчання РФ і Білорусі: Україна відповіла дзеркально (Відео)

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Фото – Міноборони України

На противагу спільним російсько-білоруським військовим навчанням біля кордонів України Збройні сили України розпочали не менш масштабні навчання.





Як інформує Міноборони України, навчання “Заметіль-2022” триватимуть на території України впродовж цього місяця.

За повідомленням Фактів ICTV, завдання “Заметілі-2022” прямо дзеркальні військовим навчанням РФ і Білорусі “Союзна рішучість-2022”, активна фаза яких стартувала 10 лютого і триватиме до 20 лютого. Якщо російські і білоруські війська відпрацьовують наступ, то ЗСУ в ході своїх навчань відпрацьовують оборону.

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