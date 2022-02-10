Большое строительство в Черниговской области

В Черниговском регионе в этом году в рамках президентской программы «Большая стройка» будет отремонтирована почти 200 км автострад, имеющих государственное значение и 15 мостов. Об этом на странице сети информируют в Службе автомобильных дорог Черниговского региона

В области должны отремонтировать сотни километров дорог (фото из открытых источников)

Главный объект, где планируются дорожно-ремонтные работы, это автострада Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

До этого, здесь верхние слои дорожного покрытия уже были уложены на 104 километрах шумной автострады. В этом году черниговские дорожники будут работать на новых участках: в населенных пунктах Запорожья, Николаевка и Знаменка. Вместе с дорожными работами строители будут продолжать восстанавливать мосты и начнут реконструкцию путепровода через железную дорогу недалеко от населенного пункта Петровское.

По информации представителей Черниговского облавтодора, они имеют согласованные финансированием следующие работы: капитальные ремонты дорог – это 34, 2 км. Так же текущие средние ремонты местных дорог –153 км по области. За выделенные средства будут реконструированы 6 мостов и капитально отремонтированы 9 черниговских мостов.

Уже в этом году будут продолжаться капитальные ремонты мостов через реку Снов недалеко от населенного пункта Гвоздиковка на автостраде Р-83, через реку Смяч недалеко от населенного пункта Политрудня. Еще через реку Тетева недалеко от населенного пункта Гасичевка.

Также на трех мостах будут завершать ремонтные работы, это дорога Р-56: два моста неподалеку от населенного пункта Михайло-Коцюбинское и еще мост – неподалеку от населенного пункта Пакуль.

Что касается новых объектов на территории Черниговщины, то строители уже сейчас начнут ремонтировать мост через реку Сейм возле Батурина, мост через реку Стрижень недалеко от города Короп. И мост через реку Дягова недалеко от населенного пункта Дягова.

В рамках программы «Большая стройка» на дорожные и ремонтные работы местных мостов в Черниговском регионе в этом году направлено 1,77 млрд гривен.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Закарпатской области завершили самую длинную подпорную стенку в Украине.

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