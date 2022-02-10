Компания Pfizer и ее фармацевтический партнер BioNTech официально подали заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от коронавируса для детей в возрастном диапазоне 6 месяцев-4 года. Об этом пишет издание ABC, передает портал «Комментарии».

Pfizer вакцинация детей до 5 лет. Фото из открытых источников

Такую спешку в компании объяснили волной заболевания штаммом «Омикрон», которая распространяется по миру. Известно, что FDA собирает группу экспертов на 15 февраля, чтобы изучить этот вопрос.

«Наличие безопасной и эффективной вакцины для детей этой возрастной группы является приоритетом для агентства, и мы стремимся своевременно просматривать данные, которые агентство попросило предоставить Pfizer в свете недавнего всплеска Omicron», — заявила комиссар FDA Джанет Вудкок.

В настоящее время те исследования, которые обнародовали в Pfizer, демонстрируют, что для наилучшего результата детям до 5 лет нужно уколоть две прививки от Covid-19 с интервалом в три недели, а бустерную дозу следует вводить уже через два месяца. Окончательные результаты компании обещают обнародовать в конце марта.

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что новый вирус «Омикрон» способен к осложнениям, в частности, он может спровоцировать воспаление ушей. Это характерно для молодежи и детей. Боль и симптомы, связанные с ухудшением слуха, характерны сейчас для трети пациентов, переболевших COVID-19 . Новый штамм ковида имеет способность размножаться на слизистой носа и носоглотки. Отиты вызывают отек структуры уха.

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