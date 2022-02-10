Встретить человека, который не поставит на тебе крест: история талантливой художницы с аутизмом

Впрочем, так было не всегда, и семье Вероники пришлось преодолеть много препятствий, прежде чем дочь добилась успеха. Дело в том, что у Вероники аутизм – расстройство, из-за которого семья на себе испытала непонимание, безразличие общества.

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Обучение девушки

Сейчас 17-летняя девушка учится в специальной СОШ, где Вероника стала одной из первых учениц с аутизмом в этом заведении. Семья не чувствует себя в изоляции и пытается жить полноценной жизнью обычной семьи. Так, Виктория бросила работу и начала карьеру мамы, сделав семью гиперактивной. Ребенка никто не прятал от общества, а наоборот, его максимально социализировали. Мама вспоминает, что поначалу все смеялись и не верили в успех ни девочки, ни мамы.

Я ходила с Вероникой на все развивающие занятия, училась вместе с дочерью, слушала советы специалистов. Задания постепенно усложнялись и увеличивались, которые дома многократно прорабатывали. Как результат многолетнего обучения и труда у нас с дочерью сейчас активная жизнь. Вероника проводит занятия по арт-терапии, но чтобы дойти до этого уровня, пришлось сломать не один стереотип и неверие,

– рассказала мама девушки.

Однако Виктория верила в дочь всегда и ради нее делала все. Вероника учила маму самому главному – ценить время, правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на действительно важных вещах. Женщина благодарна своему ребенку за то, что «привела – ее в мир искусства, заинтересовала выставками, мастер-классами, музеями, творческими мероприятиями и ежедневно побуждает фокусироваться не на негативе, а на радостях жизни. Стоит только остановиться и осмотреться вокруг, что и предлагает Вероника своим маленьким подопечным.

Девушка уже год проводит арт-терапевтические занятия – учит рисовать, ощущать цвета, смешивать краски и наслаждаться процессом творчества. Виктория присутствует на занятиях, однако надеется, что через некоторое время дочь сможет проводить мероприятия самостоятельно. Ведь сейчас талантливая художница сама выбирает тематику мастер-класса, необходимые инструменты и средства и не позволяет маме вмешиваться в ход занятия, чем женщина очень горда.

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Победа, изменившая жизнь

К сожалению, иногда родители сомневаются, развиваются ли творческие способности детей к самостоятельному рисованию. Однако мама Вероники только улыбается, ведь когда-то ее дочь тоже начинала свой путь с рисования, а теперь владеет техниками высокого уровня, завоевывает первые места на художественных конкурсах, в частности одержала победу в конкурсе имени Марии Приймаченко, и слушает комплименты своим произведениям на персональных выставках.

Во многих художественных студиях, куда мы обращались, нам отказывали. Но однажды мы попали на открытие галереи, где художник проводил розыгрыш курса на обучение, в котором Вероника выиграла. Я волновалась, что после того, как скажу, что дочь имеет особенности развития, в ответ снова услышу очередное: «Нет». Но художник предложил попробовать,

– рассказала мама Вероники.

И с тех пор, более четырех лет назад началась история Вероники с художником Ярославом Терновским. С первых занятий было видно, что у Вероники получалось, и шаг за шагом получалось все лучше. Сейчас у нее уже есть три персональные выставки и она получает заказы на создание картин.

Вероника рисует каждый день с большим удовольствием. Мама считает, что это дело и является ее призванием, и очень хочет, чтобы дочь поступила в художественный институт.

«Очень хочется, чтобы общество было добрее»

Виктория вспоминает время, когда на средства спонсора привезла Веронику в Израиль на обследование. В клинике после тщательного обследования врач-психиатр тогда сказала Виктории три вещи, которые она помнит и руководствуется ими до сих пор.

Первое – это отсутствие «золотой» – таблетки от аутизма, но нужно принять и научиться жить с особенностями дочери. Во-вторых, все, чему научишь дочь, она будет уметь. А в-третьих, никогда не забывай о себе и личной жизни,

– рассказала Виктория.

На пути Виктории попадались и другие дружелюбные люди. Среди врачей, психологов, логопедов, учителей, которым было небезразлично, Виктория много узнала о расстройстве и смогла правильно организовать жизнь Вероники, чтобы девочка росла и развивалась как обычный ребенок. Женщина горда достижениями своей дочери, ее успехами и философией добра и любви к жизни, которой желает всем.

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«Очень хочется, чтобы общество было добрее. Не только к людям с особенностями развития, а в целом. Мне кажется, особенные дети рождаются, чтобы показать нам, что не нужно быть кем-то величественным для того, чтобы утро было хорошим. Каждому человеку желаю видеть позитив» и радости жизни, а не оскорблять кого-то ради самоутверждения или смеха. Этому нужно учиться, и я это делаю каждый день», – отметила Виктория.