Зеленский и Столтенберг обсудили войска РФ

Генсек НАТО обсудил ситуацию в войсками РФ с Зеленским и Блинкеном

Генсек НАТО провел телефонные разговоры с президентом Украины и госсекретарем США, обсудив действия России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 10 февраля, обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с концентрацией российских войск.





«Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на ее территории. НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнеру», — написал генсек в Twitter.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжает «призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения».

В свою очередь, Госдепартамент США сообщил о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена со Столтенбергом. Они обсудили продолжение координации трансатлантического ответа на российские угрозы в отношении Украины.

Блинкен подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами.