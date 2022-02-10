Зеленский и Столтенберг обсудили войска РФ

Генсек НАТО обсудил ситуацию в войсками РФ с Зеленским и Блинкеном
Генсек НАТО провел телефонные разговоры с президентом Украины и госсекретарем США, обсудив действия России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 10 февраля, обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с концентрацией российских войск.
«Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на ее территории. НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнеру», — написал генсек в Twitter.
Столтенберг добавил, что НАТО продолжает «призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения».
В свою очередь, Госдепартамент США сообщил о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена со Столтенбергом. Они обсудили продолжение координации трансатлантического ответа на российские угрозы в отношении Украины.
Блинкен подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами.
Он также подчеркнул готовность США быстро и жестко наказать Россию, если она продолжит военную агрессию против Украины.
Блинкен и Столтенберг обсудили дипломатические усилия, направленные на то, чтобы побудить РФ к деэскалации и участию в диалоге, а также корректировку позиции сил США и союзников для укрепления восточного фланга НАТО.
Ранее сегодня Столтенберг на встрече с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном обратился к России с предложением провести новый раунд переговоров по безопасности.
korrespondent.net