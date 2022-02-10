Сырье и продовольствие в мире за год подорожали на 46%

Из 22 основных сырьевых и продовольственных товаров девять подорожали за год более чем на 50%. В частности, цены на кофе выросли на 91%, на хлопок — на 58%, на алюминий — на 53%.

Нефть, металлы, зерно и другие основные сырьевые и продовольственные товары в мире за год подорожали почти наполовину. Их цены по состоянию на конец января выросли в среднем на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты экспертов.





Отмечается, что это стало наибольшим ростом цен с 1995 года.

По данным издания, рост цен частично связан с улучшением деловой конъюнктуры в мире и резким ростом потребительского спроса на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в ряде ведущих стран. Играют важную роль и опасения по поводу возможных перебоев со снабжением в связи с нестабильной ситуацией в ряде регионов планеты.

По данным экспертов, из 22 основных сырьевых и продовольственных товаров девять подорожали за год более чем на 50%. В частности, цены на кофе выросли на 91%, на хлопок — на 58%, на алюминий — на 53%. Природный газ, подчеркивает издание, дорожает под сильным влиянием событий вокруг Украины.

Подчеркивается, что рост цен препятствует более решительному восстановлению мировой экономики, по которой пандемия нанесла тяжелые удары. По расчетам Международного валютного фонда, дороговизна энергоносителей может снизить в нынешнем году темпы хозяйственного роста на планете на 0,5 процентных пункта.

Напомним, ранееПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала, что цены на продовольствие в мире достигли максимума за 11 лет.

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