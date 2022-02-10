Минирование торговых центров | Комментарии Украина

Сегодня, 10 февраля, в нескольких городах Украины проводят проверку торгово-развлекательных центров через анонимное сообщение о заминировании. Его получили в Службе безопасности Украины, сообщают журналисты информационного агентства «Интерфакс-Украина».

Минирование торговых центров. Фото из открытых источников

Анонимное сообщение поступило правоохранителям о заминировании всех ТРЦ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Также стало известно о такой проверке в Луцке, где якобы заменировали ТРЦ «ПортCity».

«В call-центр Службы безопасности Украины поступила информация о получении анонимного сообщения о минировании всех торговых центров в городах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области. Продолжается проверка», — сказал собеседник издания.

Такие сообщения дестабилизируют ситуацию в городах, поскольку правоохранители вынуждены обязательно проверить каждый объект. Это занимает в среднем от 3 до 4 часов. На это время останавливается работа заведения, проводится эвакуация всех посетителей и работников. К проверке привлекают следователей, группу взрывотехников и кинологов со служебными собаками, патрульных, спасателей и медиков «скорой».

Напомним, волна псевдоминирований начала накрывать Украину в конце декабря. В СБУ провели расследование и пришли к выводу, что украинцам якобы платят за уведомление о минировании спецслужбы РФ. Договоренности ведутся через телеграм-чаты. Тогда в Нацполиции озвучивали информацию, что за сутки в разных городах Украины заминировали более 600 объектов.

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