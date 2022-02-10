Alfa Romeo представила долгожданный кроссовер Tonale

Компания Alfa Romeo представила свою новую модель кроссовер Tonale. Автомобиль был назван на честь горного перевала в Альпах. Новинку позиционируют как городской автомобиль для молодых водителей.

Источник: avtoblog.ua

Кроссовер выглядит очень стильно и современно. В его основе лежит платформа FIAT, аналогична Jeep Renegade. Новинка получила все отличительные черты моделей бренда: двухобъемный профиль, Т-образную радиаторную решетку с примыкающими воздухозаборниками, наружные зеркала на ножках и др.





Габариты Alfa Romeo Tonale: длина – 4528мм., ширина – 1835мм., высота – 1604мм., колесная база – 2636мм.

В салоне предусмотрена приборная панель на 12,5 дюймов, и система мультимедиа с экраном на 10,25 дюймов.

Новинка будет доступна в пяти разных исполнениях: бензин, дизель, два гибрида и плагин-гибрид.

Бензиновый кроссовер получит двигатель объемом 2 литра мощностью 256 лошадиных сил и 9-ти ступенчатую АКПП. Этот вариант не будет доступен на европейском рынке из-за действующих высоких экологических стандартов.

Дизельный вариант предусматривает двигатель объемом 1,6 литра мощностью 130 лошадиных сил, 6-ти ступенчатый робот и систему переднего привода.

Мягкие гибриды будут на основе бензинового двигателя объемом 1,5 литра, который работает в паре с 7-ми ступенчатым роботом, двумя сцеплениями и системой переднего привода. Стандартная версия будет мощностью 130 лошадиных сил, более мощная – 160 лошадиных сил.

Топовая плагин-гибридная версия будет с литровым турбированным бензиновым мотором объемом 1,3 литра и электромотора на задней оси. Суммарная мощность установки составит 275 лошадиных сил. Привод – полный.

Новинка поступит в продажу летом 2022 года. В Украине кроссовер появится только осенью. Стоимость базовой версии составит 30 тысяч евро.