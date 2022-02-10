За сутки против коронавируса вакцинировали более 70 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки, 9 февраля, 70 678 человек получили прививку против COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Источник: www.ukrinform.ru

Отмечается, что первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу — 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу — 19 228 человек.

С начала кампании вакцинации привили 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. В общей сложности сделали 30 925 212 прививок.





Как сообщал Укринформ, за сутки 9 февраля в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 486, медработников – 1 101).