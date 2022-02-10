Как самостоятельно реабилитироваться после коронавируса: советы ВОЗ

Но в ведомстве отметили, что эти упражнения и рекомендации в этом памятке не заменяют индивидуальные упражнения или рекомендации, которые мог посоветовать врач.
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Что делать при одышке
Часто после пребывания в больнице пациенты испытывают проблемы с дыханием. Поэтому человек может чувствовать себя встревоженно, что может еще больше усугублять проблемы с дыханием.
Ситуация с одышкой будет улучшаться по мере медленного увеличения физической активности и выполнения упражнений.
Если у вас возникает сильная одышка и состояние не улучшается, когда вы делаете эти упражнения и техники, необходимо обратиться к врачу.
Как облегчить одышку / Инфографика ВОЗ
Техники дыхания
Контролируемое дыхание
Эта техника поможет расслабиться и контролировать дыхание.
- Сядьте удобно, опираясь на что-то спиной;
- Положите одну ладонь на грудь, а другую – на живот;
- Закройте глаза, если это поможет расслабиться (если нет, оставьте глаза открытыми) и сконцентрируйтесь на дыхании;
- Медленно вдыхайте носом (или ртом, если вы не можете дышать носом), а выдыхайте ртом;
- Дыша, вы почувствуете, что ладонь на животе поднимается выше, чем на груди;
- Применяйте минимум усилия и дышите медленно, расслабленно и плавно.
Ритмическое дыхание
Эта техника полезна при выполнении действий, которые могут потребовать больше усилий и могут вызвать одышку. К примеру, когда вы поднимаетесь по лестнице или идете вверх. Помните, что не нужно торопиться.
- Разбейте действие на маленькие части, чтобы его было проще выполнить без усталости и без одышки;
- Сделайте вдох перед тем, как сделать «усилие», например перед тем, как подняться на одну ступеньку;
- Сделайте выдох, когда делаете это «усилие», например, при подъеме на одну ступеньку;
- Вам может помочь, если вы будете вдыхать носом, а выдыхать ртом.
Физические упражнения после выписки из больницы: что следует знать
Физические упражнения являются важным условием выздоровления после тяжелой формы COVID-19. Они могут помочь улучшить физическое состояние, уменьшить одышку, повысить мышечную силу, улучшить процесс мышления.
Оздоровительные упражнения / Инфографики ВОЗ
Не забывайте, что чувствовать одышку во время физических упражнений нормально, это безопасно и безвредно. Постепенно приходя в соответствующую физическую форму, вы будете ощущать одышку все меньше. Чтобы улучшить физическую форму, одышка во время физических упражнений должна быть средней или тяжелой.
Перед упражнениями всегда делайте разминку, а после них заминку.
Упражнения для разминки / Источник: ВОЗ
Вправи для заминки:
Упражнения для заминки / Инфографика ВОЗ
Упражнения для заминки / Инфографика ВОЗ