Дієтолог розповів, як уповільнити старіння та зміцнити імунітет





Багато фахівців зазначають, що від раціону людини залежить тривалість життя. Здавалося б, такий процес, як старіння, не піддається контролю, проте нутріціологи впевнені, що його можна уповільнити, не даючи фізіологічним функціям погіршуватися. У чому секрет довгого життя? На це питання дав відповідь дієтолог Віктор Тутельян .За словами експерта, дотримуючись двох законів науки про харчування, можна не лише гори згорнути, а ще й продовжити собі життя на роки, а то й десятиліття. Розповідаємо у цій статті про те, які продукти відповідають принципам харчування довгожителів.

Закон №1. Енергія = калорії



Перший закон безпосередньо пов’язаний з нашим раціоном: енергетична цінність та калорійність їжі має відповідати енерговитратам. Дієтолог зазначає, витрачену енергію можна заповнити лише за допомогою їди. Однак важливо знати міру та споживати стільки, скільки необхідно: ні більше, ні менше. «Отримуватимете менше – худнетимете, виснажуватиметеся, а якщо більше – будете одужувати і купите цілий букет захворювань, насамперед серцево-судинних», — попередив експерт.

Виходить, щоб жити довго і щасливо, необхідно дотримуватися закону відповідності енергії та калорій.

Закон №2. Хімічний склад раціону = фізіологічні потреби



Другий закон науки про харчування говорить, що хімічний склад раціону людини повинен відповідати її фізіологічним потребам у харчових та біологічно активних речовинах.

Це означає, що з їжею людина повинна отримувати близько 200 хімічних сполук, з яких приблизно 20-30 є незамінними. Із чого вони складаються? Все просто, з’єднання – це, перш за все, вітаміни, мінеральні речовини, ряд мікроелементів, амінокислот тощо. Щоб зробити крок на шляху до довгого життя, необхідно стежити за наявністю повноцінної та збалансованої їжі: у раціоні довгожителя повинні бути присутніми всі корисні речовини, зокрема, білки, жири та вуглеводи.

Лікар також додав, що за наявності всіх сполук людина може довгий час залишатися здоровою, але за їх відсутності захист імунної системи починає послаблюватися, що може призвести до розвитку різноманітних захворювань.

Тутельян повідомив, що з віком у раціоні людини має бути якнайбільше легкозасвоюваної їжі, але при цьому її харчування має залишатися повноцінним і збалансованим.