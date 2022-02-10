Домогался пациенток 35 лет: гинеколога в США обвиняют в масштабном насилии

Против врача подали 21 иск за насилие в отношении 7 женщин. Впрочем, он не признал себя виновным.

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Гинеколог 35 лет домогался пациенток

Врач Хипс работал гинекологом в студенческом оздоровительном центре университета 35 лет – с 1983 по 2018 год. По словам юристов, когда-то он был самым высокооплачиваемым врачом во всем Калифорнийском университете.

Теперь его обвиняют в сексуальном насилии. Он издевался над женщинами под видом обычных медицинских осмотров. На это указывают показания сотни пациенток.

Вместе с тем, университет не начинал расследовать жалобы должным образом вплоть до 2017 года. Тогда университет получил иск.

Внимание. На учебное заведение подали сотни исков. Многие женщины обвиняют учебное заведение в умышленном сокрытии сексуального насилия гинеколога над пациентками.

И только в 2019 году судья приостановил медицинскую лицензию Джеймса Хипса на время рассмотрения дела. Врачу Хипсу разрешили продолжать прием пациентов во время расследования его действий, и даже после того, как университет приостановил с ним контракт.

Университет выплатит 250 миллионов его жертвам

Теперь Университет Калифорнии согласился выплатить почти 250 миллионов долларов более чем 200 женщинам. Все они утверждают, что подверглись сексуальному насилию от университетского гинеколога.

Заведение заявило, что надеется, что финансовое урегулирование несколько уладит ситуацию в отношении пострадавших женщин.

Действия, в которых обвиняют врача Хипса, противоречат ценностям университета. Наш первый и высочайший долг – всегда быть на стороне общин, которым мы служим. Мы надеемся, что компенсация станет одним из шагов на пути к переживанию этой истории причастными истцами,

– говорится в заявлении университета.

Однако выплата со стороны университета не останавливает судебный процесс в отношении больше 300 пациентов.

Более того, в июле 2021 года федеральный судья одобрил соглашение на сумму 73 миллиона долларов против мистера Хипса. Его подали свыше 5,5 тысяч женщин.

Компенсации от университетов