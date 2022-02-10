Более 40 тысяч флаконов Ремдесивира доставили в Украину: что известно о лекарствах от COVID-19

Ремдесивир (100 мг) разрешен Министерством здравоохранения. Его можно использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.
Внимание Минздрав зарегистрировал Молнупиравир для лечения COVID-больных: что известно о препарате
Препарат был приобретен за деньги из государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен.
Всего на 43 711 флаконов израсходовали 13 113 300 гривен.
Другие лекарства против COVID-19
Отметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:
- Молнупиравир для снижения рисков болезни;
- Паксловид – противовирусный препарат от компании Pfizer;
- Тоцилизумаб – против воспаления, провоцирующего COVID-19 у тяжелых пациентов;
- и Ремдесивир.
Внутривенный препарат разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Однако он оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией. После этого его начали исследовать в эффективности против коронавируса.
Как и другие противовирусные препараты, Ремдесивир помогает иммунной системе начать бороться с вирусом еще до того, как она его «узнала».
Правда, ВОЗ не рекомендует Ремдесивир для лечения пациентов, больных COVID-19. Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивир на выздоровление пациентов.