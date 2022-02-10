Ректор КНУ Бугров попал в секс-скандал — экспертное мнение

В событиях вокруг ректора университета Владимира Бугрова особое беспокойство вызывают якобы предложения помощи с обучением в обмен на сексуальные услуги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Макс Джигун, передает «Голос».

Владимир Бугров — фото: Укринформ

По словам эксперта, эта ситуация бросает тень на руководителя одного из крупнейших и самых известных университетов Украины. Поэтому наряду с традиционными обвинением недоброжелателей в атаках и избежание прямых вопросов о сути ситуации, было бы хорошо, чтобы ректор и его команда самостоятельно рассказали, являются ли опубликованные в СМИ переписки настоящими или поддельными; кто мог бы быть заказчиком и реализатором такой “дискредитационной кампании”; не хотел бы ректор провести встречу с коллективом/ученым советом/студенческим сообществом и раз и навсегда закрыть вопрос по этому конфликту.

Как отмечает Джигун, в нашей стране такое поведение должностных лиц вузов – не ново и можно легко вспомнить несколько подобных скандалов. Однако, несмотря на публичную огласку и безумные репутационные потери фигурантов подобных скандалов, такие ситуации у нас все еще случаются.

«Но если господин Бугров избегает такого общения, то ему, наверное, есть что скрывать. И в этом случае ведомства Шкарлета и Монастырского должны провести расследование и дать оценку его действиям», – резюмирует эксперт.

Напомним, что в начале февраля зарегистрирован телеграмм-канал «Бугров leaks», где была якобы изложена переписка ректора университета Шевченко со студентками и работницами образовательного учреждения. Автор анонимного канала утверждал, что руководитель вуза, в частности, вел пикантную переписку с первокурсницей, которой якобы предлагал «отдохнуть от рабочей рутины» в загородном доме.

Сам же Бугров отмечал, что грязная информационная атака с целью дискредитации его как руководителя университета началась в конце ревизии Государственной аудиторской службы (декабрь 2021 года):

«Я тщательно изучал этот документ, а это 400 страниц с описанием нарушений деятельности нашего университета за период с 2018 года. Киотский протокол, застройки университетской территории, являющейся собственностью государства, нецелевое использование бюджетных средств… Внешняя проверка показала, что в совершенном виновны конкретные лица. Ради своего спасения меня, моих близких и коллег за последний месяц запугивали, обливали грязью, взламывали аккаунты, и всячески давили, с одной целью — чтобы я ушел с должности ректора», — писал на своей странице в Facebook Бугров.

Поэтому, отмечал ректор КНУ, многочисленные грязные заказные публикации — это не о морали. Это о больших деньгах, власти и ответственности за содеянное.

Бугров также сообщал, что целью компании, которую развернули в отношении него является дискредитировать, запугать, унизить, деморализовать и дезорганизовать его и все университетское сообщество.

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