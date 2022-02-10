Новые тесты украинских ученых, «желтая» область: новости о коронавирусе 10 февраля — ukraina-novosti

Новости о коронавирусе в Украине 10 февраля

Заболеваемость COVID-19 продолжает падать

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных 3 486 детей и 1 101 медработник.

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В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов. Зато выздоровели – 16 628 человек.

Темпы тестирований

За сутки 9 февраля лаборатории провели 157 551 тест на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6962, исследований экспресс-тестами на антиген – 66069.

Коронавирус в регионах за сутки:

Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 421 741 случай заболевания коронавирусом. Известно, что выздоровели 3 729 976 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни стали 102 167 человек.

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Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 70 678 человек. Большинство прививок вторая доза. В частности, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 людей. Известно, что дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

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Прививки проводили 892 мобильные бригады по иммунизации, 3 299 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.

Использовали 4 препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 53 292 прививка,

Sinovac (CoronaVac) – 12 384,

Moderna – 4 033,

AstraZeneca – 969.

Важно! Правительство утвердило порядок осуществления компенсации ущерба, связанного с осложнениями, возникшими после вакцинации против коронавируса.

Общая статистика вакцинации

От начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получивших две дозы – 14 869 937 людей.

По состоянию на 10 февраля дополнительную дозу получили – 22 159 человек, а бустерную прививку сделал уже 512 531 человек. Всего провели 30 925 212 прививок.

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Что известно о «бустерной» вакцине / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил зоны карантина

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило эпидемиологическое зонирование страны. По состоянию на 10 февраля в желтой зоне осталась только Полтавская область. В красной зоне карантина:

Ивано-Франковская,

Ровенская.

Однако, завтра, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения усилят в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.

Уровень заболеваемости в Украине высокий / Инфографика Минздрава

Стефанишин заболела COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заболела коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции.

Новости о коронавирусе в мире 10 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на 10 февраля в мире обнаружили более 403,9 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

Жириновский скрывал, что инфицировался: его состояние резко ухудшилось

Источник: «Коммерсантъ»

Одиозный российский политик Владимир Жириновский 2 недели скрывал факт своего инфицирования COVID-19. По данным росСМИ, сейчас состояние депутата Госдумы критическое, его подключили к ИВЛ.

Польша отменит обязательный карантин по прибытию

Источник: Fakt.pl

В Польше ожидают, что вскоре пятая волна COVID-19 в стране пройдет и можно будет несколько ослабить карантинные ограничения. В частности они коснутся режима въезда в страну. Уже с 11 февраля карантин по прибытии из-за границы будет снят с тех, кто предъявит COVID-сертификат.

Исследования и разработки коронавируса

Украинские ученые разработали тесты диагностики гриппа и COVID

Источник: ИМБГ

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали 5 различных комбинированных тест-систем, которые одновременно диагностируют коронавирус, вирусы гриппа, парагриппа и даже течение заболевания. Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение болезни у инфицированного ими пациента.

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Ученые нашли антитело, которое блокирует SARS-Cov-2

Источник: UC Davis Health

Ученые разработали подход, который препятствует работе критически важного клеточного механизма для передачи вируса SARS-CoV-2, останавливая распространение заражения. Ученые продемонстрировали клинический потенциал антитела FuG1 в лечении COVID-19 на моделях культур клеток легких.