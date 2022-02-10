Как антитела после Омикрона справляются с другими штаммами

В исследовании ученых Института вирусологии при Медицинском университете города Инсбрук приняли участие как привитые, так и непривитые люди. Работа еще не прошла рецензирование и ожидает рассмотрения экспертов.

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Как проводилось исследование

Ученые проверили нейтрализующую способность плазмы крови пациентов после перенесения штамма Омикрон против других вариантов:

Альфа,

Бета,

Гамма,

Дельта,

и самого Омикрона.

Образцы плазмы собирали в период от 5 до 35 дней после положительного результата ПЦР-теста на Омикрон. После этого участников разделили на 4 группы в соответствии с иммунитетом против заражения:

в первую категорию входили 15 вакцинированных, которые ранее не болели коронавирусом; во вторую — 13 непривитых, которые тоже не сталкивались с вирусом; в третью – 10 вакцинированных, переболевших коронавирусом до прививки (но болезнь была вызвана не Омикроном); в четвертую – 13 невакцинированных, которые инфицировались любым штаммом, кроме Омикрона.

Результаты анализа

Самые высокие уровни нейтрализующих антител ко всем вышеперечисленным штаммам обнаружили у привитых, которые впоследствии подхватили Омикрон, а также у тех, кто не вакцинировался, но ранее переболел COVID-19, вызванным другим вариантом вируса.

Плазма крови «наивных» невакцинированных людей после заражения BA.1 предпочтительно содержала нейтрализующие антитела только к BA.1 и изредка к другим вариантам,

– уточнили ученые.

Поскольку уровни антител у людей без приобретенного ранее иммунитета (не болели и не прививались) были значительно ниже, чем в других группах, ученые считают, что невакцинированные, которые столкнулись только с Омикроном, недостаточно защищены от остальных штаммов и должны вакцинироваться.