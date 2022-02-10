Как антитела после Омикрона справляются с другими штаммами

В исследовании ученых Института вирусологии при Медицинском университете города Инсбрук приняли участие как привитые, так и непривитые люди. Работа еще не прошла рецензирование и ожидает рассмотрения экспертов.
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Как проводилось исследование
Ученые проверили нейтрализующую способность плазмы крови пациентов после перенесения штамма Омикрон против других вариантов:
- Альфа,
- Бета,
- Гамма,
- Дельта,
- и самого Омикрона.
Образцы плазмы собирали в период от 5 до 35 дней после положительного результата ПЦР-теста на Омикрон. После этого участников разделили на 4 группы в соответствии с иммунитетом против заражения:
- в первую категорию входили 15 вакцинированных, которые ранее не болели коронавирусом;
- во вторую — 13 непривитых, которые тоже не сталкивались с вирусом;
- в третью – 10 вакцинированных, переболевших коронавирусом до прививки (но болезнь была вызвана не Омикроном);
- в четвертую – 13 невакцинированных, которые инфицировались любым штаммом, кроме Омикрона.
Результаты анализа
Самые высокие уровни нейтрализующих антител ко всем вышеперечисленным штаммам обнаружили у привитых, которые впоследствии подхватили Омикрон, а также у тех, кто не вакцинировался, но ранее переболел COVID-19, вызванным другим вариантом вируса.
Плазма крови «наивных» невакцинированных людей после заражения BA.1 предпочтительно содержала нейтрализующие антитела только к BA.1 и изредка к другим вариантам,
– уточнили ученые.
Поскольку уровни антител у людей без приобретенного ранее иммунитета (не болели и не прививались) были значительно ниже, чем в других группах, ученые считают, что невакцинированные, которые столкнулись только с Омикроном, недостаточно защищены от остальных штаммов и должны вакцинироваться.