СМИ рассказали, как в УЗ схемами подставляют Зеленского

Недавно назначенные члены правления «Укрзализныци», а также окружение ее руководителя Александра Камышина могут быть причастны к внедрению схем по перераспределению средств на обновление парка пассажирских вагонов между определенными компаниями. В частности, по такой схеме пытаются провести реконструкцию старых вагонов, из которых сделают новые «капсульные», концепт которых был презентован летом минувшего года. Как передает портал «Комментарии», об этом пишут «УНН».

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что первый концепт вагонов был представлен ООО «НПО «Ріст» (Вольнянск, Запорожская область), которая фигурировала в многочисленных скандалах с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров.

По данным источников издания, руководство филиала УЗ «Пассажирская компания» решило избежать тендера в системе публичных закупок Prozorro, и услугу по реконструкции старых вагонов в «капсульные» решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ. При этом вагоны уже якобы даже готовы.

«Вместо того, чтобы заказать все работы на понятном предприятии, проводятся закупки отдельно каждого элемента – окон, дверей, электроники, и затем все это собирается в депо чуть ли не в «гаражном» режиме», – цитируют авторы источник.

Издание приводит примеры таких тендеров – 1, 2, 3.

«Формально это будут «презентовать» как продукцию ремонтных заводов УЗ, хотя они вообще не аттестованы для реконструкции пассажирских вагонов», – утверждает издание «УНН», ссылаясь на собеседника из органа, который уже расследует возможные злоупотребления на заводах.

По словам собеседника «УНН», экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы «быстрее выполнить поручение Президента».

Собеседники редакции издания в структуре УЗ отмечают, что за схемами стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.

«В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и. о. главы «Пассажирской компании» и член правления УЗ Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании», – говорится в статье.

Издание отмечает, второй чиновник – новый член правления УЗ Евгений Шрамко. Он до 2016 года работал на Запорожстали Рината Ахметова (в его структурах, напомним, трудился и глава правления УЗ Александр Камышин), а до конца 2021 года — был гендиректором «Запорожского литейно-механического завода», который входит в структуру Запорожстали.

По данным издания, человек из окружения Камышина – его советник Дмитрий Димитриенко занимается подбором кадров.

«По данным профильных СМИ, на момент назначения коммерческим директором ремонтного завода в Днипре, он являлся бенефициаром «Новогорловского машиностроительного завода», который находится на оккупированных территориях Донецкой области, и фигурирует в отчетах оккупационных администраций как функционирующий. При этом еще до 2014 года сам завод Димитриенко приватизировал, будучи руководителем госпредприятия. Сразу после его назначения в Днипре в сети появились свидетельства давления на завод с целью перевести его на сотрудничество с предприятиями из ОРДЛО, а также с целью расторжения контрактов со старыми поставщиками. Кроме того, инсайдеры писали о задержках с выполнением уже существующих контрактов», – говорится в издании.

Издание предполагает, что кроме программы «капсульных» вагонов под угрозой реализации оказались и другие «вагоноремонтные» инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга Президента Елена Зеленская, а также проект строительства городских экспресс-поездов для пригородного сообщения.

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