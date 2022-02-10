В Хмельницком продают лекарства от COVID, не подлежащие продаже: Минздрав говорит о подделке

В Минздраве отметили, что не имеют никакого отношения к этому лекарству.
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Что известно о свободной продаже препарата
В некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат Молнупиравир, используемый для лечения COVID-19.
Впрочем, сегодня, 10 февраля, во время брифинга Минздрава, первый заместитель министра Александр Комарида пояснил, что препарат, который продается в аптеках, не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено.
Минздрав не отвечает за препарат, который продают в Хмельницком и «который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов»,
– отметили в ведомстве.
Кроме того, по словам заместителя, Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата Молнупиравир через аптечную сеть.
Препарат доступен бесплатно в больницах
Молнупиравир будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача,
– подчеркнул Александр Комарида.
Молнупиравир уже распределили между медучреждениями в регионах
В воскресенье в Украину прибыла партия из 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.
К апрелю 2022 года в страну поступят еще 240 тысяч курсов указанного препарата.
Молнупиравир – что известно о препаратах
Молнупиравир – противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускают в форме таблеток, он не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.
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