В Хмельницком продают лекарства от COVID, не подлежащие продаже: Минздрав говорит о подделке

В Минздраве отметили, что не имеют никакого отношения к этому лекарству.

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Что известно о свободной продаже препарата

В некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат Молнупиравир, используемый для лечения COVID-19.

Впрочем, сегодня, 10 февраля, во время брифинга Минздрава, первый заместитель министра Александр Комарида пояснил, что препарат, который продается в аптеках, не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено.

Минздрав не отвечает за препарат, который продают в Хмельницком и «который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов»,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, по словам заместителя, Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата Молнупиравир через аптечную сеть.

Препарат доступен бесплатно в больницах

Молнупиравир будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача,

– подчеркнул Александр Комарида.

Внимание! Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

Молнупиравир уже распределили между медучреждениями в регионах

В воскресенье в Украину прибыла партия из 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир, предназначенного для лечения коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

К апрелю 2022 года в страну поступят еще 240 тысяч курсов указанного препарата.

Молнупиравир – что известно о препаратах Молнупиравир – противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускают в форме таблеток, он не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

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