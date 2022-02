С конкретными шагами: Гейтс написал книгу по предотвращению пандемий

Новая книга основателя компании Microsoft и миллиардера Билла Гейтса под названием «How to Prevent the Next Pandemic» («Как предотвратить следующую пандемию?») выйдет в мае этого года.

«Книга называется «Как предотвратить последующую пандемию?». Вы сможете ее прочесть 3 мая 2022 года. Она опубликована издательствами Knopf в США и Penguin Random House для читателей за границей», — сообщил Гейтс.





Отмечается, что в книге миллиардер изложит конкретные шаги, которые может сделать мир, чтобы не только остановить будущие пандемии, но и обеспечить лучшую медицинскую помощь для всех людей во всем мире.

«Я очерчу уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии; инновации, которые нам нужны, чтобы спасти жизнь; и новые инструменты, которые нам необходимы, чтобы остановить патогены на ранней стадии. Я также расскажу вам о своих регулярных беседах с лидерами здравоохранения, такими как (главным медицинским советником Белого дома и доктором – ред.) Энтони Фаучи и (главой ВОЗ – ред.) Тедросом Аданом Гебрейесусом о своем видении вакцин, сдерживающих волну пандемии, и о том, как это стало предметом теорий заговоров», – добавил Гейтс.

По его словам, пандемия коронавируса COVID-19 может стать последней в мире.

