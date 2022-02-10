Уединённый особняк на берегу Мексиканского залива (ФОТО)

Архитектурное бюро Taller Diez 05 представило свой последний проект 2021 года, построенный по заказу для пары, пожелавшей насладиться великолепием девственных пейзажей на стыке гор Сьерра—де-Сан-Андрес и Веракрус в южной части Мексики. Дом отделён от урбанистического контекста и буквально окружён нетронутыми ландшафтами с одной стороны, а с другой он упирается панорамой в бесконечную водную гладь Мексиканского залива, от которого он находится в считанные десятках метров. Уединённый дом на возвышенности у Мексиканского залива имеет жилую площадь 140 кв. м. и оптимально подходит для проживания пары.





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Архитектурный проект включает внутренний дворик, который ограждён с трёх сторон стенами дома, что оберегает его от сильных ветров, характерных для местной климатической зоны, несмотря на тропический климат. Одновременно из данного пространства открывается самый красивый вид на Мексиканский залив, скалу Рокапартида и горы Сьерра. Занимая ровное плато на возвышенности, дом одновременно выделяется из контекста ландшафта, и в то же время не сильно на него влияет: у жилища даже нет асфальтированной подъездной дороги или высокого забора. Всё, на что можно рассчитывать, это тропинки и просёлочная дорога в зелёных лугах внизу плато.

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По причинам сложного подъезда к дому, при его строительстве было решено использовать простые и легко переносимые материалы, что позволило также минимально воздействовать на экологию местности. В проекте дома также предусмотрена терраса на крыше, а для релакса в разных локациях участка предусмотрены соответствующие зоны с креслами, гамаком и прочими элементами. Разделённый на два крыла, дом имеет соответствующую внутреннюю планировку: одно крыло отведено под две спальни и две ванные комнаты, а другое под общественную зону с кухней и гостиной открытой планировки.

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