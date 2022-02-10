Главы МИД России и Британии провели переговоры

В Москве в четверг, 10 февраля, состоялась встреча глав МИД России и Великобритании Сергея Лаврова иЛиз Трасс, пишет ТАСС.

Лавров охарактеризовал разговор с британской коллегой по Украине как «разговор немого с глухим».

«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — сказал он.

«Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей», — сказал Лавров.

Также он рассказал Трасс о подходах Москвы к дальнейшей работе по вопросам гарантий безопасности.

«Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего с США, и высказали заинтересованность в том, чтобы все-таки получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерпретацию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ и которые предполагают в том числе недопустимость укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет ослабления безопасности других», — сказал глава МИД РФ.

Глава МИД Великобритании, в свою очередь, высказала убеждение, что в случае вторжения России в Украину Северный поток-2 запущен не будет.

«Если бы случилось вторжение России в Украину, украинцы стали бы бороться, это был бы длинный, затяжной конфликт. Союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей», — сказала она.

Глава МИД Великобритании добавила, что приехала в Москву обсудить другие пути, которые могла бы выбрать Россия на этом направлении.

Кроме того, Трасс сообщила, что НАТО подготовило предложения, которые готовы обсудить с Россией.

«Россия может работать в рамках Совета Россия — НАТО, чтобы повысить транспарентность и добиться большего доверия, например по конфигурации военных сил. У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией. Мы могли бы также поработать вместе с другими членами постоянной «пятерки» Совета Безопасности ООН, чтобы помешать Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие: мы также обсуждали этот вопрос с министром Лавровым», — сказала Трасс.

«У России есть четкий выбор. Она может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить движение по пути, который мы наблюдаем, а именно увеличивать численность войск на границе, что является угрозой», — отметила она.

Глава МИД Великобритании считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений.

Напомним, Трасс должна была на пршлой неделе посетить Украину вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, но заболела коронавирусом и не приехала.