Украинские ученые разработали тесты диагностики гриппа и COVID: прогнозирует течение болезни

Преимущества новой тест-системы
Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение заболевания у инфицированного ими пациента. В том числе и течение коронавирусной болезни.
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Удалось разработать тест-системы на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции, в частности хроматографической – они значительно дешевле и проще, поэтому их можно легко использовать даже в районных больницах.
Какие инфекции выявляет тест-система:
- вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную болезнь COVID-19
- эпидемический грипп А и Б,
- парагрипп 1 – 3,
- респираторно-синцитиальные вирусы А и В,
- ортопневмовирусы человека,
- риновирусы,
- вирус кори.
Комбинированные тест-системы для диагностики и анализа экспрессии генов врожденного иммунитета при особо опасных вирусных инфекциях профинансировал Национальный фонд исследований Украины.
Выявление различных штаммов коронавируса
Также в рамках этой научной тематики наши ученые наладили и оптимизировали генотипирование штаммов коронавируса с помощью секвенирования нового поколения.
Благодаря поступившим от ВОЗ реактивам на протяжении 2021 года ученые мониторили циркуляцию различных штаммов коронавируса в Украине.