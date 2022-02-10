Ляшко рассказал, сколько получают медики за COVID-вакцинацию

Фото: Facebook Виктора Ляшко

По его словам, за три прививки против коронавируса медики получают около 200 гривен.

Об этом Ляшко сообщил во время брифинга, пишет Depo.ua.

Речь идет о программе медицинских гарантий 2022 года.

«35 гривен за первый раунд вакцинации от COVID-19, 84 гривны – за второй и 60 гривен – за третий раунд вакцинации», – подчеркнул он.

Ляшко отметил, что кроме вакцинации программа фиксирует факт прививки в электронной карточке пациента. Таким образом, люди получают возможность сгенерировать сертификат с помощью «Дии».





«Кстати, сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации способен каждый, кто имеет смартфон или компьютер. Для этого не обязательно идти к своему семейному врачу», — добавил министр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в МОЗ не рассматривается обязательность бустерной прививки против коронавируса. По его словам, вакцинация против коронавируса является добровольной, кроме ограниченного перечня профессий.

Источник: www.depo.ua