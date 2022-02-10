Важно знать всем родителям: нашли еще один распространенный фактор, вызывающий депрессию у детей

Депрессия у подростков

По данным ВОЗ, разные психические расстройства, включая депрессию, тревожность и поведенческие нарушения, наблюдаются у каждого седьмого подростка 10 – 19 лет. Эти особенности часто приводят к тяжелым последствиям, в частности самоубийствам. При этом суицид – четвертая по значимости причина смертей в возрасте 15 – 19 лет.

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Эксперты ВОЗ призывают бороться с нарушениями психического здоровья в подростковом периоде. Потому что неблагополучие в этом возрасте негативно влияет на человека на протяжении всей его жизни, ограничивая возможности для полноценного развития.

Неравенство вызывает депрессию

Канадские ученые пришли к выводу, что подростки, ходящие в школы в районах с высоким неравенством доходов, чаще страдают от депрессии, чем тинейджеры, проживающие в районах с низким неравенством доходов.

Помимо самого факта бедности, который сам по себе не придает радости жизни, большой разрыв в доходах у богатых и бедных семей, дети из которых учатся в одной школе, оказывает неблагоприятное воздействие на психику подростков, включая чувство неполноценности и отсутствие чувства собственного достоинства, что в свою очередь приводит к депрессии.

Важно! Причем эти последствия можно проследить как у учащихся из семей с низким доходом, так и у детей состоятельных родителей.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали ответы 61 642 школьников из 43 канадских округов. Были изучены данные исследований употребления каннабиса, ожирения, психического здоровья, физической активности, алкоголя, курения и малоподвижного образа жизни детей.

Ученые предположили, что неравенство доходов также приводит к травле среди юношей. Девочки, по их словам, обычно чаще принимают ситуацию разницы возможностей, но при этом у них не так часто развивается депрессия. Мальчики склонны проявлять агрессивное поведение, становясь абъюзерами или жертвами.

Что делать

Исследователи призывают общественность задуматься над результатами работы, потому что большую часть дня дети проводят именно в школе. Это не значит, что нужно возвращаться в то время, когда бедные дети ходили в школы для бедняков, а богатые – в элитные заведения. Ученые отмечают, что разнообразие в доходах и расовом происхождении в целом полезно для подростков. Но при этом детям необходима поддержка взрослых, чтобы справиться с депрессией и низкой самооценкой.