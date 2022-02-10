Фахівці виявили провісник передчасної смерті

Вчені з’ясували, що стан сітківки очей відображає реальний вік людини, пише lhealth, з осиланням на Al Jazeera. Більш того, в ході дослідження вони виявили, що сітківка дозволяє спрогнозувати ризики розвитку різних захворювань і передчасної смерті.

Раніше вчені виявили біомаркери, що дозволяють оцінити біологічний вік людини: це певні гени, когнітивні здібності, кров’яний тиск і стан імунної системи.





“Сітківка ока являє собою доступне “вікно” для оцінки основних патологічних процесів системних судинних і неврологічних захворювань, пов’язаних з підвищеним ризиком смерті”, – йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі British Journal of Ophthalmology.

Дослідники використовували понад 80 000 зображень очного дна, отриманих від 47 000 чоловік у віці від 40 до 69 років, всі з яких були частиною британського біобанку (UK Biobank), сховища зразків біоматеріалу і медичних даних півмільйона жителів Великобританії.

Вони виявили, що у 51% учасників різниця між біологічним і реальним віком становила більше 3 років, у 28% – більше 5 років, а у 4,5% – більше 10 років. Іншими словами, очі у більшості людей були “старшими” їх реального віку.

У людей з великим “віковим розривом” між станом сітківки та «паспортним» віком ризик смерті від різних захворювань (крім серцево-судинних і онкології) був вище на 49-67%. Відзначається, що кожен рік різниці підвищує ризик передчасної смерті на 2%, а ризик померти не від серцево-судинних захворювань і онкології – на 3%. При цьому не було виявлено значущого зв’язку між “віковим розривом” сітківки і смертністю від серцево-судинних або онкологічних захворювань.

Це було спостережне дослідження, тому вчені не змогли визначити причинно-наслідковий зв’язок. Проте результати показують, що вік сітківки може бути клінічно важливим біомаркером старіння.

GreenPost