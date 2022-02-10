Прототипы будущего MINI JCW 2024 начинают свои первые испытания

Новое поколение трехдверного MINI уже находится в разработке. Британская фирма начала тесты самой спортивной версии MINI John Cooper Works 2024. Передний свес новинки оказался короче по сравнению с текущей моделью, но вся передняя часть полностью новая.

Источник: avtodream.org

У него есть решетка с более гладкими и большими краями, как у электрического, и новое расположение радарных датчиков, расположенных в самой высокой части и в центре. Фары являются временными, они меньше, чем кажутся на самом деле, так как они хорошо скрыты внешним ободком.





Бампер тоже новый, теперь с более квадратными воздухозаборниками, расположенными по краям защиты. Но у John Cooper Works отсутствует один очень отличительный элемент: горизонтальная жабра, расположенная на краю переднего капота.

Сзади никаких изменений по сравнению с моделью 2021 года нет, оставаясь практически нетронутым, с той лишь разницей, что вместо обычной пары выхлопная труба по центру всего одна.

MINI выбрал глубокое обновление переднеприводной платформы «UKL» для этой модели, хотя она представит более современный образ снаружи и революцию внутри. добавление интерьера нового MINI Electric. Будущий MINI JCW появится на рынке в первой половине 2024 года.

Британцы продолжат устанавливать 2,0-литровый бензиновый блок TwinPower Turbo, но его 231 л.с. не только увеличатся, но и выиграют от 48-вольтовой технологии MHEV. В намерения бренда входит ограничение продаж на всех рынках 8-ступенчатой спортивной автоматической коробкой передач.